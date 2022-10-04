MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler

Rize'de MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin bazı AK Partilileri FETÖ'cülükle suçlaması üzerine meclis toplantısında kavga çıktı.

Rize Çayeli Belediyesi'nin MHP'li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin iddiaları Çayeli Belediye Meclisi'ne taşındı. Çiftçi'nin katıldığı bir canlı yayında Çayeli ilçesindeki bazı AK Partili kişilerin FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

İddialar ekim ayı meclis toplantısında tekrar gündeme gelirken özür bekleyen AK Parti'liler belediyenin meclis toplantısını terk etti.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Toplantıda söz isteyen AK Parti sırası, Çiftçi'nin iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Bir televizyon programında sarf ettiğiniz FETÖ'cü, kriptocu, basiretsiz, çapsız gibi sözlerinizi şiddetle kınıyor, sizi Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen görev yapan bir belediye başkanı olarak Cumhur İttifakı paydaşı olmanız sorumluluğu gereği partimiz ve teşkilatımız mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz."

"BU İŞLERİ KARIŞTIRMANIN SİZE BİR FAYDASI OLMAZ"

Çiftçi ise AK Parti sıralarından gelen özür talebine şöyle yanıt verdi:

"Hiç de özür dilemiyorum. Sözlerimin arkasındayım. Bu konuda da zerre kadar tereddüt içerisinde değilim. Kesin bilgi ve bulgularım var. Dolayısıyla o gün söylediğim sözleri özür dilemediğim gibi aynen iade ediyorum. Sorun yok. Ben orada söyledim, üzerine alan alsın, almayan da almasın. Siz FETÖ'cüyseniz FETÖ'cüsünüzdür. Değilseniz değilsinizdir. Beni buradan konuşturtmayın. Ben o gün de söyledim. Ben bu şehirde yaşamış, 20 yılını takip etmiş birisiyim. Partinin içinde kimler ne yapmış hepsini biliyorum. Onun için orada da üstü kapalı söyledim. Ama konuşmak isterseniz üstü açık da söylerim. Kimlerin bu işlerin içinde olduğunu, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu... Onun için bu işleri çok karıştırmanın size bir faydası olmaz."

"YALANDAN KENDİNİZİ AKLAMAYIN"

Çiftçi’nin konuşması üzerine söz alan Çayeli Belediye Meclisi’nin AK Parti'li üye ve katibi, aynı zamanda AK Parti Çayeli Kadın Kolları Başkanı Melek Yıldırım söz alarak, “Ben kesinlikle burada tamamen bir terör örgütü olarak atfedilmiş FETÖ olarak anılmak istemiyorum. Eğer ki o bir kişiyse kişiyi söyleyin. Kişi bazında değilse biz burayı terk edeceğiz” dedi. O sırada Çiftçi, “Etmek istiyorsanız edin” diye yanıt verdi.

Çiftçi ise devamında şöyle devam etti:

“Biz genel anlamda siyasi çalışmalarımızı engellemeye çalışanların bir FETÖ zihniyeti olduğunu söyledik. İnkar edecek halimiz yok. Herkes siyasetin içindeki FETÖ’cülerin kimler olduğunu biliyor. Yalandan kendimizi aklayalım şeyine gitmeyin. Siz bunun muhatabı değilsiniz ki”

"YARASI OLAN GOCUNUR"

AK Parti sıralarından "Kişiyi açıklayın" tepkilerine ise Çiftçi, "Onu da bir sonraki televizyon programında söyleyeyim. Yarası olan gocunur. Ben özür dilemiyorum. Dilemeye de niyetim yok. Herkesin bildiği konuları 'malumu ilam' olarak konuşmuş oldum" dedi.

AK PARTİLİLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

"Bu kadar ağır bir itham istemiyoruz" diyen AK Parti'li Yıldırım, ağlayarak toplantıyı terk etti. Yıldırım'ın ardından diğer AK Parti'li üyeler de toplantıdan çıktı. Bunun üzerine Çiftçi, "Umarım sadece bu mecliste değil diğerlerinde de aynı tavrı göstererek gelmezsiniz" dedi.