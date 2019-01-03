MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi

AK Parti ve MHP arasında devam eden Cumhur İttifakı görüşmelerinde AK Parti’nin MHP’ye 2 ilçe önermesi, MHP’nin de İlkadım ilçesi dahil en az 7 ilçe istemesi görüşmeleri tıkamıştı. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı konusunda MHP lideri Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde söylediği, “Jest ile rest arasında sadece bir harf var” sözünü hatırlatarak, ittifakın MHP için Samsun’da “olmazsa olmaz” olmadığını söylemişti.

Cumhur İttifakı'nda kriz yaratan açıklamaların ardından MHP yönetimi, ''Cumhur İttifakı''na aykırı davranıştan Samsun İl Başkanı'nı görevden almıştı.

MHP'Lİ VEKİL DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi" açıklamasında bulundu.