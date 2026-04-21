MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiği açıkladı. Böylece feshedilen il teşkilatı sayısı 9'a yükseldi.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde MHP'nin Bolu, Muğla, Çanakkale, Bilecik, Kars, Eskişehir, Kütahya ve İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatı da feshedilmişti.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol