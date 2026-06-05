MHP'de bir il teşkilatı daha görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il ve 13 ilçe yönetiminin feshedildiğini açıkladı. Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Osman Mutlu atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlattığı teşkilat revizyonu tüm hızıyla sürüyor. Daha önce pek çok büyükşehir ve ilde uygulanan fesih kararlarına bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatının ve bağlı 13 ilçe teşkilatının görevden alındığını duyurdu.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğü kapsamında yürütülen bu geniş kapsamlı revizyon sürecinde daha önce; İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatları da benzer kararlarla feshedilmişti. MHP yönetiminin bu kararları, teşkilat yapısında tüzüğe dayalı yeni bir yapılanmanın işareti olarak değerlendiriliyor.

Haber3.com Haber Merkezi