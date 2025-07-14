  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim''

MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim''

MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim''
Güncelleme:

Terörsüz Türkiye süreci için alınan AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin birlikte yürütmesine dair karar sonrasında MHP'de "yeni süreç" istifalarına bir yenisi daha eklendi.

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla devam eden süreç, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin teşkilatlarında sarsıntılar yaratmaya devam ediyor. 

Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kaplan, kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

"Aziz Türk Milleti 

Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayım. 

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim. 

“Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider tanrı dağına“

Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim. 

Ne Mutlu Türküm Diyene 

Saygılarımla."

text-ad
Etiketler MHP istifa mhp'de istifa süreç istifası yeni süreç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı! En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu
Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek! ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek! Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler!