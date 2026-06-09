MHP'de değişim rüzgarı devam ediyor: 3 il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) değişim rüzgarı hız kesmiyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) bir süredir devam eden kapsamlı teşkilat revizyonu devam ediyor. Daha önce 15 farklı ilde gerçekleştirilen değişimlerin ardından, bugün üç ilde daha teşkilatların feshedildiği ve yeni il başkanlarının atandığı duyuruldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Feshedilen İl Teşkilatı Sayısı 18'e Yükseldi

Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli'den önce; İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa ve Konya il teşkilatlarında da benzer fesih kararları uygulanmıştı.

Haber3.com Haber Merkezi