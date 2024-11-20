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MHP'de deprem: 3 milletvekili istifa etti

MHP'de deprem: 3 milletvekili istifa etti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, istifası istenen 3 milletvekilinin istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Yalçın'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince  Isparta  Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

Etiketler MHP istifa milletvekili
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