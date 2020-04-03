  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Nisan 2020 11:36

MHP'de deprem! Bahçeli seçmişti; Ülkü Ocakları başkanı istifa etti!

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, sosyal meyda hesabından görevinden istifa ettiği duyurdu. Ateş, açıklamasında, “Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler.” ifadelerini kullandı.

MHP'de deprem! Bahçeli seçmişti; Ülkü Ocakları başkanı istifa etti!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, sosyal meyda hesabından görevinden istifa ettiği duyurdu.

Ateş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu fadeleri kullandı::

“09 Ocak 2019 tarihinden itibaren şerefle yürütmekte olduğum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevimden akademik çalışmalarım ve üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle Liderimizin müsaadeleriyle ayrıldım.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım”

Ateş, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin onayıyla Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’dan boşalan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının başkanlığına getirilmişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mhp , devlet bahçeli , ülkü ocakları , istifa , sinan ateş , Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM