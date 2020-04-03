MHP'de deprem! Bahçeli seçmişti; Ülkü Ocakları başkanı istifa etti!

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, sosyal meyda hesabından görevinden istifa ettiği duyurdu.

Ateş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu fadeleri kullandı::

“09 Ocak 2019 tarihinden itibaren şerefle yürütmekte olduğum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevimden akademik çalışmalarım ve üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle Liderimizin müsaadeleriyle ayrıldım.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım”

Ateş, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin onayıyla Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’dan boşalan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının başkanlığına getirilmişti.