MHP'de deprem sürüyor: 2 il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) sular durulmuyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının ardından Bilecik ve Çanakkale il teşkilatları da feshedildi.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır." ifadelerini kullandı. Çanakkale İl Teşkilatı da feshedildi Yalçın daha sonra Çanakkale İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." dedi.