MHP'de deprem sürüyor: 3 il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) sular durulmuyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının ardından Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Böylece feshedilen il teşkilatı sayısı 7'ye yükseldi.

Sosyal medya hesabından kararı duyuran Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale İl Teşkilatı da feshedildi

Yalçın daha sonra Çanakkale İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." dedi.

Muğla'da fesih kararı

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır" ifadelerini kullandı.