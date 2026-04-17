MHP'de deprem sürüyor: 3 il teşkilatı daha feshedildi
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) sular durulmuyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının ardından Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Böylece feshedilen il teşkilatı sayısı 7'ye yükseldi.

Sosyal medya hesabından kararı duyuran Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır." ifadelerini kullandı. 

Çanakkale İl Teşkilatı da feshedildi

Yalçın daha sonra Çanakkale İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." dedi.

Muğla'da fesih kararı

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır" ifadelerini kullandı. 

Bu Haberleri Kaçırma...

Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor!
Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor!
Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti
Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti
Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları
Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları
Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu
Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu
Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia!
Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia!
Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası
Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası
Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı!
Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Popstar yıldızı ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Popstar yıldızı ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Bir okulda daha saldırı girişimi! Eli bıçaklı veli son anda engellendi! Bir okulda daha saldırı girişimi! Eli bıçaklı veli son anda engellendi! Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu Veliler yıkılmasını istemişti: Katliamın yaşandığı okul için karar verildi Veliler yıkılmasını istemişti: Katliamın yaşandığı okul için karar verildi Tarikat lideri Müslim Gündüz Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarında suçluyu buldu! Tarikat lideri Müslim Gündüz Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarında suçluyu buldu! AK Partili Süleyman Soylu: Gülistan Doku için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptım'' AK Partili Süleyman Soylu: Gülistan Doku için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptım'' Okul saldırısı sonrası Emniyet'te deprem: Bir polis açığa alındı Okul saldırısı sonrası Emniyet'te deprem: Bir polis açığa alındı Havada kabus! Ormanlık alana düşen helikopterde 8 kişi hayatını kaybetti Havada kabus! Ormanlık alana düşen helikopterde 8 kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş canisinin babası hakkında dikkat çeken ayrıntı Kahramanmaraş canisinin babası hakkında dikkat çeken ayrıntı Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı! Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı!
Okul saldırısından kurtulan öğrencinin anlattıkları dehşete düşürdü Okul saldırısından kurtulan öğrencinin anlattıkları dehşete düşürdü Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia! Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia! Kanlı saldırı sonrası ağlama videosu olay olan hemşire hakkında inceleme başlatıldı Kanlı saldırı sonrası ağlama videosu olay olan hemşire hakkında inceleme başlatıldı Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor! Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor! Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! İslam Memiş’ten altın, gümüş, Dolar, Bitcoin, borsa, konut ve petrol için olay olacak tahminler İslam Memiş’ten altın, gümüş, Dolar, Bitcoin, borsa, konut ve petrol için olay olacak tahminler AK Partili Şamil Tayyar eğitimcileri tehdit etti: ''Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın'' AK Partili Şamil Tayyar eğitimcileri tehdit etti: ''Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın''