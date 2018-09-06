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  4. 06 Eylül 2018 15:33

MHP'de görev dağılımı belli oldu

MHP MYK sonrası görev dağılımı belli oldu. İsmail Faruk Alsu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı, Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu

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