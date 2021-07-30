MHP'de istifa depremi: Ardı arkası kesilmiyor

Kocaeli'de Aydın Ünlü'nün MHP İl Başkanlığı görevinden alınıp yerine Yunus Emre Kurt'un il başkanı olması üzerine ilçe başkanları istifa etmeye başladı.

Kocaeli'de Aydın Ünlü'nün MHP İl Başkanlığı görevinden alınıp yerine Yunus Emre Kurt'un il başkanı olması üzerine ilçe başkanları istifa etmeye başladı.

ÖzgürKocaeli'de yer alan habere göre, istifasını duyuran isimlerden biri MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz oldu. Yalçınöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden istifa ettiğini açıkladı.

Yalçınöz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız, Hareketimizin Lideri, Türk Dünyasının Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin izni ile 3 dönem ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Av. Yunus Emre Kurt'un ileriye dönük çalışmalarına destek olmak amacıyla MHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığımı kamuoyuna ve ülküdaşlarıma beyan ediyorum. Bütün dava arkadaşlarıma hakkını helal etmesini önemle rica ediyorum. Hareketimizin Lideri Devlet Bahçeli Ömrümün sonuna kadar hareketimizin ve liderimizin emrinde olacağımı kamuoyuna ilan ediyorum."

5 BAŞKAN İSTİFA ETTİ

MHP'de İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ile beraber Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular.