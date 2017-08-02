MHP'de Meral Akşener için 625 istifa !
MHP'de Meral Akşener için 625 istifa !
Acun Ilıcalı '3 Adam'ın üzerini neden çizdi?
Acun Ilıcalı '3 Adam'ın üzerini neden çizdi?
Bakan ''abartıyorlar'' dedi ama, meteoroloji uyardı: Geliyor !
Bakan ''abartıyorlar'' dedi ama, meteoroloji uyardı: Geliyor !
Otogaza büyük zam ! Benzinciye gidince şok olmayın !
Otogaza büyük zam ! Benzinciye gidince şok olmayın !
Tecavüzcüleri özgür kılan yasa yürürlükten kaldırıldı
Tecavüzcüleri özgür kılan yasa yürürlükten kaldırıldı
Ev sahipleri dikkat ! Artık her daire için zorunlu oldu...
Ev sahipleri dikkat ! Artık her daire için zorunlu oldu...
Euro/TL tüm zamanların rekorunu kırdı !
Euro/TL tüm zamanların rekorunu kırdı !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 02 Ağustos 2017 13:25

MHP'de Meral Akşener için 625 istifa

MHP'de peş peşe yaşanan toplu istifalarda istifa eden partililerin yeni parti arefesindeki Meral Akşener'in yanında yer alacağı açıklandı.

MHP'de Meral Akşener için 625 istifa
A+ A-

MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti. MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız" dedi.

GÖLCÜK’TE 410 KİŞİ MHP’DEN İSTİFA ETTİ

MHP Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi partilerinden istifa etti. Gölcük’te bulunan Koray Aydın Parkı’nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP’den istifa etti.

AKŞENER’İN PARTİSİNE KATILACAKLAR

Habertürk’te yer alan habere göre, MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP’nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, “MHP’nin kurumsal yapısıyla ters düşenlerin zaten bizde işi yok. Bizim de onlarla işimiz yok. Onlardan da hiçbir beklentimiz yok. Allah yollarını açık etsin. İsteyen istediği yere gidebilir” dedi.

Son seçim anketi açıklandı! Bugün seçim olsa...Son seçim anketinden "yeni partiye gerek yok" çıktı

 


 

istifa , mhp , yeni parti , meral akşener , yerel yönetimler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM