MHP'de neler oluyor ? Bir istifa bir görevden alma !

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, görevinden alındı. Öte yandan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle 4 Temmuz 2014'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinin, yine Bahçeli'nin takdiriyle bugün son bulduğunu söyledi.

Bu durumun bir nöbet devri olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de dediği gibi bayrağı lekelemeden, yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davam ile liderimiz Bahçeli'nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

MUSTAFA AKSOY GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Antalya İl Başkanlığı görevine 29 Mayıs 2016da atanan Mustafa Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum ve sağlık sebepleri nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Aksoy açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden genel başkanım Devlet Bahçeli Beye sonsuz teşekkürlerimi sunar; ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim." Aksoy, görev süresince kendisine destek veren partililere de teşekkür etti.

MHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞINA HİLMİ DURGUN GETİRİLDİ

MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun’un atandığını bildirdi.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Aksoy’dan boşalan İl Başkanlığı görevine, İl Başkan Yardımcısı Hilmi Durgun getirildi. MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, Hilmi Durgun’un İl Başkanlığı görevine getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı

Yurdakul açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı önceki İl Başkanımız Mustafa Aksoy’a teşekkür ederiz. Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilen Sayın Hilmi Durgun’a yeni görevinde başarılar diler, her zaman yanında olduğumuzu içtenlikle belirtirim. Antalya’mıza hayırlı olmasını dilerim.”