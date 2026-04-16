MHP'de sular durulmuyor: Üç il teşkilatı feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, İstanbul teşkilatlarının ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatını da feshetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı 39 ilçe teşkilatının ardından, Kütahya, Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı da Genel Merkez kararıyla feshedildi. Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker, Eskişehir İl Bakşanlığı görevine Ayhan Sezer atandı. Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay getirildi.

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ''Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır" dedi.

Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı da feshedildi

MHP'li Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" dedi.

Yalçın, Kars İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır." ifadelerini kullandı.

DHA