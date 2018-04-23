MHP'de taşlar yerinden oynuyor ! Bahçeli onların üstünü çizdi

Türkiye’yi erken seçim sürecine sokan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam kampında 'Revizyon' sinyali verdi. MHP’de yeni dönemde aday gösterilmeyecek milletvekillerinin isimleri de kulislere yansıdı. 2014’de “Çatı” aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu, eski Genel Başkan Yardımcıları Şefkat Çetin ve Atilla Kaya’nın liste dışı kalacağı belirtiliyor.. Eski Grup Başkanvekili Oktay Vural ve Sakarya milletvekili Zihni Açba da kritik eşikte.



Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre Bahçeli, MHP'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında “Bazı arkadaşlar seçimlerin 15 ay erkene alınması konusunda ‘ne gereği vardı' diye düşünebilir. Meclis grubumuzda bazı arkadaşlarımız değişecek. O yüzden tüm milletvekillerimiz ile helalleşmek istiyorum. Onlar hakkını helal etsin. Ben hakkımı sizlere helal ediyorum” dedi.

MHP'ye 1 Kasım 2015'de yapılan seçimlerden itibaren operasyon yapıldığını öne süren Bahçeli, “780 gündür partimize operasyon çekilmeye çalışılıyor. Zor bir süreçten geçtik. O yüzden aday listelerinde ince eleyip sık dokuyacağım” diyerek bazı milletvekillerinin yeniden aday gösterilmeyeceğini ima etti.

TEŞKİLATTA BOŞLUK

Bahçeli, Kızılcahamam'da MYK, MDK üyeleri, milletvekilleri ile il başkanları ile yaptığı seçim toplantısında tüm ülkücülerin milletvekilliğine aday olabileceğini söyledi. İl Başkanlarının da aday olmasının önünü açan Bahçeli, “Teşkilatlarda boşluk yaratmamak koşulu ile İl Başkanlarımız da aday olabilir” dedi.

Kızılcahamam kampına Teşkilattan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ankara milletvekili Şefkat Çetin ve İstanbul milletvekili Atilla Kaya katılmadı. Bursa milletvekili Kadir Koçdemir ise toplantıya davet edilmedi.

