MHP'de üst düzey istifa
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan Aysun Bay, görevinden ayrıldığını duyurdu.
MHP'de dikkat çeken bir istifa gerçekleşti.
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olan Aysun Bay görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.
Bay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum."
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