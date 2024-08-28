  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'de üst düzey istifa

MHP'de üst düzey istifa

MHP'de üst düzey istifa
Güncelleme:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan Aysun Bay, görevinden ayrıldığını duyurdu.

MHP'de dikkat çeken bir istifa gerçekleşti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olan Aysun Bay görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.

Bay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum."

Etiketler MHP istifa üst düzey
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Futbol dünyası şokta: Maç sırasında yere yığılmıştı, hayatını kaybetti Futbol dünyası şokta: Maç sırasında yere yığılmıştı, hayatını kaybetti Galatasaray'da deprem: İstifasını sundu, acil toplantı kararı alındı Galatasaray'da deprem: İstifasını sundu, acil toplantı kararı alındı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Icardi'nin paylaşımı dikkat çekti Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Icardi'nin paylaşımı dikkat çekti Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti Didem Arslan'la Vazgeçme'de kayıp Narin'in annesi konuşurken yayın kesildi Didem Arslan'la Vazgeçme'de kayıp Narin'in annesi konuşurken yayın kesildi Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?'' Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?''
Açlık sınırı asgari ücreti geçti Açlık sınırı asgari ücreti geçti Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı Milletin vekili teröristin cenazesinden çıktı Milletin vekili teröristin cenazesinden çıktı Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Onlar Türkiye'nin vergi rekortmeni 2 kadını Onlar Türkiye'nin vergi rekortmeni 2 kadını Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı