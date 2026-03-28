MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Bahçeli'den ilk açıklama

MHP lideri Bahçeli'den uzun yıllardır en yakın kurmaylarından biri olan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için bir müsaade istemişlerdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23.Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, siyaset ve liderlik okulunda bilim insanlarının öğrencilerle birlikte dünya ve Türkiye üzerinde genel değerlendirme ve tartışma yapacaklarını belirtti. Bahçeli, "Yıl sonu itibariyle de yapılacak olan bir değerlendirmeyle 23. dönem sertifikasını hak etmiş olacaklardır. O sebepten dolayı bugün bizim için önemli bir gündür. Yeni bir müessesenin yeni bir faaliyetiyle hizmet sunan ve Türk siyasetine de örnek, öncü ve önderlik yapan bir kurum olarak hizmetlerini devam ettireceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Barış ortamının huzur ortamının gerçekleşmesi için de çaba sarf ediliyor"

Türkiye'nin Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Bahçeli, "Bugüne kadar ki uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında çevre ülkeler dahil olmak üzere dünyada ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının huzur ortamının gerçekleşmesi için de çaba sarf ediliyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugünkü siyasi iktidar başta Dışişleri Bakanı da üstün bir gayret göstermek suretiyle barışın sağlanması silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar ve şu ana kadar yapmış oldukları değerlendirmeler ışığında Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları büyük çatışmalar olmakla beraber şu an için Türkiye'yi bir birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir" şeklinde konuştu.

"Temennimiz en kısa zamanda silahların susmasıdır

Temennilerinin en kısa sürede savaşın durması olduğuna dikkati çeken bahçeli, "Temennimiz ise en kısa zamanda silahların susmasıdır. Ve bu silahları sustururken de süper güç olarak kendilerini nitelendirmiş Fakat iradeleri dışında her ülkenin iradesinin de çelişecek tarzda rejim değişikliklerini heves eden insanları hattı zatında insanlığa, demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya da davet ediyorum" diye konuştu.

"İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı"

Bir rejim değişikliği olacaksa önce İsrail'den başlanılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, "İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı. Bölgeye ve dünyaya tekrardan bir huzura kavuşması için gayret göstermelerini istiyoruz. Bunun da en önemli sorumlusu bugünkü şartlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü yönetimi çok konuşuyor, çok tartışıyor, çok farklı şeyler söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İzzet Bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için müsaade istemişlerdir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Kendisinin partimize çok büyük değerli çalışmaları olmuştur, katkıları olmuştur. Fakat İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için bir müsaade istemişlerdir. O çalışmaları yürütür inşallah memleketimize yine büyük hizmetleri dokunan bir şahsiyet olarak varlığı devam ettirir. Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek ve böylelikle de hizmet süreci devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar şu bize göre çok yabancıdır."

İHA

