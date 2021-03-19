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MHP'den AK Parti kongresi için üst düzey heyet

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst düzey isimlerden oluşan bir heyet göndereceği ortaya çıktı.

AK Parti kongresine gidecek olan MHP heyetinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay yer alacak

MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP, AK Parti Kongresi'nde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın yer aldığı heyetle temsil edilecek.

AK Parti de MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılmıştı.

Etiketler mhp ak parti kongre
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