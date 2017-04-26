SON DAKİKA
KAMU İŞÇİSİ İÇİN İSTENEN ZAM ORANI BELLİ OLDU
Kamu işçisi için istenen zam oranı belli oldu
Kamu işçisi için istenen zam oranı belli oldu
Benzinden sonra motorinde de büyük indirim
Benzinden sonra motorinde de büyük indirim
800 milyonluk oyun bozuldu ! Bankalar o parayı geri ödüyor
800 milyonluk oyun bozuldu ! Bankalar o parayı geri ödüyor
Piyasalar güne böyle başladı; dolar ve euro...
Piyasalar güne böyle başladı; dolar ve euro...
Survivor'da sürpriz eleme; tahmin edilmeyen isim gitti
Survivor'da sürpriz eleme; tahmin edilmeyen isim gitti
Dünya Mars'ta çekilen bu görüntüyü konuşuyor
Dünya Mars'ta çekilen bu görüntüyü konuşuyor
Bu güncellemeyle WhatsApp Apple'ın Siri'sine rakip olacak !
Bu güncellemeyle WhatsApp Apple'ın Siri'sine rakip olacak !
İyice yılan hikayesine döndü ! Dev projeye mühür !
İyice yılan hikayesine döndü ! Dev projeye mühür !
  1. 26 Nisan 2017 10:52

MHP'den AK Parti'ye gelin gidiyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak, hayatını MHP Bursa eski il başkanlarından Necati Uğur Öztürk'ün kızı Avukat Ayşe Bilge Öztürk ile birleştiriyor.

MHP'den AK Parti'ye gelin gidiyor
A+ A-

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın oğlu Avukat Yusuf Kenan Kaynak ile MHP Bursa eski il başkanlarından Necati Uğur Öztürk’ün kızı Avukat Ayşe Bilge Öztürk’ün kına eğlencesi dün Bursa’daki bir otelde yapıldı.
Geceye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, dünürü Necati Uğur Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürü Selami Yıldız,  AKP Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, AKP İl Başkanı Cemalettin Torun, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


Genç çiftin düğününün 9 Mayıs’ta Ankara’da yapılacağı öğrenildi.

DHA

veysi kaynak , mhp , başbakan yardımcısı , ak parti , düğün , oğlu