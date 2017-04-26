MHP'den AK Parti'ye gelin gidiyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın oğlu Avukat Yusuf Kenan Kaynak ile MHP Bursa eski il başkanlarından Necati Uğur Öztürk’ün kızı Avukat Ayşe Bilge Öztürk’ün kına eğlencesi dün Bursa’daki bir otelde yapıldı.

Geceye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, dünürü Necati Uğur Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AKP Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, AKP İl Başkanı Cemalettin Torun, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Genç çiftin düğününün 9 Mayıs’ta Ankara’da yapılacağı öğrenildi.