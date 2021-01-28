MHP'den Akşener'e yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in "Üç kuruş menfaat uğruna, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna, kardeşini yüzüstü bırakan vicdansız bir iktidarla karşı karşıya olduklarını" ifadeleri ve "Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namıdiğer kısmen iktidar Sayın Cinping Perinçek, 'Müslümanım' diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da 'Türk milliyetçisiyim' diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Çin'in, Türkistan'da Uygurlu kardeşlerimize uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor ama Ankara'dan hala çıt çıkmıyor” sözleri MHP’nin tepkisini çekti.

Twitter’dan bir açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Akşener’in ifadelerine yanıt verdi.

Akçay, paylaşımlarında şunları söyledi:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türkiye tarihinde Doğu Türkistan’a giden ilk devlet adamıdır. Başbakan Yardımcısı iken 25 Mayıs-8 Haziran 2002 tarihlerinde Doğu Türkistan’ı ziyaret ederek buradaki soydaşlarımızın hakkını savunmuştur. HDP’nin vesayetine giren, terörist Demirtaş’ın serbest bırakılması için çırpınan ve Demirtaş ile kahvaltı hayalleri kuran İP başkanı Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi eleştirmeye kalkışmaktadır. Varlığımıza kasteden PKK ve YPG’li teröristler Suriye’de Türkmen kardeşlerimizi katlederken Afrin operasyonuna karşı çıkan, Parti programında milliyetçiliğin ‘M’si, Türk Milletinin ‘T’si dahi olmayan İP Başkanı hangi yüzle milliyetçilikten ve Türk Milletinden bahsetmektedir.



