MHP'den Arınç için sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç istifa etti.

Bülent Arınç, geçen hafta katıldığı televizyon programında HDP’li Selahattin Demirtaş’ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti.

MHP Genel Başkan TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, avukat olan Bülent Arınç’a yönelik “Şimdi Cübbeni Giy, Teröristleri Savun, Fitne Ateşine Odun Atmaya Devam Et....” mesajını paylaştı.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bülent Arınç’a ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.”