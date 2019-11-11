MHP'den Bahçeli ve Atatürk açıklaması !

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Sayın Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, sosyal medyada Genel Başkanları Devlet Bahçeli aleyhindeki iftira kampanyalarına her hafta bir yenisinin eklendiğini iddia etti.

Bu kampanyalardan birinin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden sürdürüldüğünü kaydeden Yalçın, "Sayın Genel Başkanımıza yönelik haksız itham ve isnatların aslını astarını araştırıp öğrenme ihtiyacı duymayan bazı ucuz fırsatçılarla aklı evveller de iftiracı güruhun kuyruğuna takılmaktadır.

Peşinen ifade edelim: Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür. Atatürk sevgisi, Sayın Devlet Bahçeli’nin içinden yetiştiği Ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Sayın Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Bahçeli ve MHP için Atatürk'ün sadece Cumhuriyet'in kurucusu değil, aynı zamanda devletin bekasını ve milletin bütünlüğünü temsil eden çelikten iradenin sembolü, Türklüğün varlık azminin ilham ve kudret kaynağı olduğunu bildirdi.