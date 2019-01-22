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  4. 22 Ocak 2019 10:22

MHP'den bir ihraç daha: ''İttifakı tanımıyoruz'' demişti !

Samsun Milletvekili Erhan Usta’yı partiden ihraç eden MHP, kentin önemli bir başka ismi için de aynı hazırlıkta. "İttifakı tanımıyoruz" açıklaması yapan Necattin Demirtaş’ın da MHP’den ihraç edileceği öne sürüldü.

MHP'den bir ihraç daha: ''İttifakı tanımıyoruz'' demişti !
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Yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın Samsun adayları belli oldu. İttifak'ta, MHP'ye sadece 2 ilçe bırakılması, partililerin tepkisine neden oldu. Kendilerini aday listesinde göremeyen bazı isimlerin, seçimlere bağımsız ya da başka bir partinin çatısı altında gireceğini açıklaması ise Genel Merkez’de şok etkisi yarattı.

SEÇİMLERE İYİ PARTİ’DEN GİRMESİ BEKLENİYOR

Kentte, MHP’nin önde gelen bazı isimlerinin de partiden ihraç edilebileceği ifade edildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Samsun’da, MHP'den İlkadım Belediye Başkan aday adayı olmasına rağmen, Cumhur İttifakı engeline takılan Necattin Demirtaş’ın da partisinden ihraç edileceği bildirildi.

“İttifakı tanımıyoruz” açıklaması yapan Demirtaş’ın, yerel seçimlere Samsun İlkadım’da İYİ Parti çatısı altında girmesi bekleniyor. Cumhur İttifakı’nın İlkadım adayı ise AKP’li Erdoğan Tok olmuştu.

 
 
 

mhp , ihraç
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