MHP'den çok konuşulacak 2019 mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “MHP'nin referandumun kazanılmasındaki katkısı inkar edilemeyecek boyutta olup, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kilit parti konumunu sürdürecektir” açıklamasında bulundu.

MHP’nin yayın organı Ortadoğu gazetesine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “Referandum sonuçlarına herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Art niyetli ve kısır tartışmalara artık son verilmelidir. Siyaset, tartışmaları ve manipülasyonları bir kenara bırakıp, geleceğe odaklanmalıdır” dedi.

“Maalesef referandum sonuçları belli olmaya başladığı andan itibaren; belli çevreler topyekun saldırıya geçmiştir” diyen Emin Haluk Ayhan şöyle devam etti:

“Neymiş efendim güya MHP'liler oy vermemiş, yüzde 80 'hayır'vermiş. Görülüyor ki MHP düşmanları da yeniden aynı cephede birleşmişler, değerlendirme yapma, referandumdan ders çıkarmak yerine, karalama gayretine düşmüşlerdir. 16 Nisan referandum sonuçları açıklanır açıklanmaz televizyonlarda 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre 'evet’ tarafındaki oy kaybının MHP seçmeninden kaynaklandığı algısı körüklenmeye çalışıldı. Bu yolla 'evet' tarafı yıpratılmaya, birbirine düşürülmeye ve mümkünse çözülmeye çalışıldı. Bu çevrelerin öncelikli görevleri MHP'yi itibarsızlaştırmak, daha sonra da AKP'yi tekrar çözüm süreci altında ihanetlere doğru götürmektir. Maalesef bildik çevrelerin böyle bir misyon yüklediğini görüyoruz.”

“2019’DA KİLİT PARTİ KONUMUNU SÜRDÜRECEK”

2019’da yapılacağı belirtilen başkanlık seçimlerine değinen MHP’li Emin Haluk Ayhan, şunları söyledi:

“MHP'nin referandumun kazanılmasındaki katkısı inkar edilemeyecek boyutta olup, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kilit parti konumunu sürdüreceği görülmektedir. Mevcut sonuçlar itibariyle 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde hiçbir partinin tek başına kendi adayını seçtirecek çoğunluğa ulaşamayacağı, dolayısıyla uzlaşma ve diyalogun ön plana çıkması gerekliliği ortaya koymaktadır.”