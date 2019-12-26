MHP'den çok sert "trol" ve "troliçe" açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için 'çizgisi değişti' iddialarıyla ilgili MHP'den çok sert açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada "Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır. Sosyal medyayı kara propagandalarının mecrası haline getiren ve Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır." açıklamasında bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetlendiğini ve Türk devletini parçalamak, millete diz çöktürmek isteyenlerin rüyalarını kabusa çevirdiğini belirtti.

"BAHÇELİ'YE SALDIRILIYOR"

Bahçeli'ye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir siyasi çizgi takip ettiği, daha önce söylediklerini inkar ettiği gibi kafa karıştırıcı ve gerçeklerle arasına duvar örmüş ifadelerle saldırıldığını kaydeden Büyükataman, Bahçeli'nin itibarını, doğrudan doğruya büyük Türk milletinin takdir ettiğini dile getirdi.

"BİZİM TARAFIMIZ TÜRKİYE'DİR"

İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin, Kanal İstanbul'a ilişkin "Sosyal medyada ihanet ve melanet servisi yapan CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı ve İP'çi trollere, siyasi iflas yaşayanlara, mensubiyet buhranına kapılanlara diyeceğim son olarak şudur: Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim takdirimiz, Türk milletinin tercih ve beklentileridir." sözlerini hatırlattı.

Büyükataman, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır. Dün de bugün de ne milletin faydasına olmayan bir yerde bulunduk ne de milletin faydasına olmayan bir eylemin altında imzamız vardır. Bu uğurda gazete süsü verilmiş kağıt parçalarında, haber sitesi görünümlü fitne yuvalarında yuvalanan, ederi 1 dolar olan kalem uşaklarının yazdıkları, çizdikleri ile ilgilenmemekteyiz. Hele sosyal medyayı kara propagandalarının mecrası haline getiren ve Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamaktadır."