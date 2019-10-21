MHP'den ihraç edilen Halaçoğlu'na Bahçeli'den çok özel hediye

MHP Genel Merkezi, partiden ihraç edilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'na, partinin 50. yılı anısına yaptırılan ve üzerinden Devlet Bahçeli'nin imzası bulunan plaketten gönderdi.

Gönderilen pakette, Alparslan Türkeş’in de olduğu bir işlemenin üzerinde olduğu madalyon da yer aldı.

Halaçoğlu, kendisine gönderilen 50. yıl plaketini Twitter hesabından "İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım" diyerek Twitter'da paylaştı.

MHP'de üç dönem Kayseri Milletvekili olarak görev yapan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, olağanüstü kurultay sürecinde partiden ihraç edilmişti.