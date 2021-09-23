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MHP'den ihraç edilen Suat Başaran: Büyük bir gurur duydum!

MHP'den ihraç edilen Suat Başaran: Büyük bir gurur duydum!

MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 7 kişi "parti aleyhine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 7 kişi "parti aleyhine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi. İhraç edilen isimlerden olan Suat Başaran, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başaran'ın paylaşım şöyle:

"Bugün MHP’den tekrar ihraç edilmişim. Atila Kaya ile birlikte yeniden ihraç edilmemden büyük bir gurur duydum.

Devlet Bey sonrasına hesap yapanlara, Allah’ın ve tarihin de bir hesabı olduğunu hatırlatmak isterim."

Etiketler mhp başaran ihraç
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