MHP'den ihraç edilen Suat Başaran: Büyük bir gurur duydum!
MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 7 kişi "parti aleyhine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi.
MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 7 kişi "parti aleyhine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi. İhraç edilen isimlerden olan Suat Başaran, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Başaran'ın paylaşım şöyle:
"Bugün MHP’den tekrar ihraç edilmişim. Atila Kaya ile birlikte yeniden ihraç edilmemden büyük bir gurur duydum.
Devlet Bey sonrasına hesap yapanlara, Allah’ın ve tarihin de bir hesabı olduğunu hatırlatmak isterim."
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