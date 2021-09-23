MHP'den ihraç edilen Suat Başaran: Büyük bir gurur duydum!

MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 7 kişi "parti aleyhine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 7 kişi "parti aleyhine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi. İhraç edilen isimlerden olan Suat Başaran, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başaran'ın paylaşım şöyle:

"Bugün MHP’den tekrar ihraç edilmişim. Atila Kaya ile birlikte yeniden ihraç edilmemden büyük bir gurur duydum.

Devlet Bey sonrasına hesap yapanlara, Allah’ın ve tarihin de bir hesabı olduğunu hatırlatmak isterim."