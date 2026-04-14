MHP'den istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in ''imalı'' paylaşımı olay oldu

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile olan fotoğrafına "küllerimden gül toplarım" şarkısını ekleyen Yönter, kısa süre sonra paylaşımı sildi.

MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından sular durulmuyor. Partideki görevinden ayrılan eski Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Instagram hesabından yaptığı "imalı" paylaşımla siyaset gündemine oturdu. "Küllerimden gül toplarım" mesajı Yönter, görevden alınan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma eşlik eden şarkıdaki "Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım" sözleri, yönetime bir gönderme olarak yorumlandı. Ancak Yönter, bu iddiaların ardından paylaşımını kısa süre sonra profilinden kaldırdı. Yönter'in görevden ayrılma süreci, sosyal medyadaki sert çıkışlarıyla başlamıştı. Yönter, istifasından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" gibi ifadeler kullanmıştı.