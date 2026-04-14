  MHP'den istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in ''imalı'' paylaşımı olay oldu

MHP'den istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in ''imalı'' paylaşımı olay oldu

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile olan fotoğrafına "küllerimden gül toplarım" şarkısını ekleyen Yönter, kısa süre sonra paylaşımı sildi.

MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından sular durulmuyor. Partideki görevinden ayrılan eski Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Instagram hesabından yaptığı "imalı" paylaşımla siyaset gündemine oturdu.

"Küllerimden gül toplarım" mesajı

Yönter, görevden alınan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma eşlik eden şarkıdaki "Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım" sözleri, yönetime bir gönderme olarak yorumlandı.

Ancak Yönter, bu iddiaların ardından paylaşımını kısa süre sonra profilinden kaldırdı.

Yönter’in görevden ayrılma süreci, sosyal medyadaki sert çıkışlarıyla başlamıştı. Yönter, istifasından hemen önce “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı. 

MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti!MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti!Politika
MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken ifadelerMHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken ifadelerGüncel
MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Bahçeli'den ilk açıklamaMHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Bahçeli'den ilk açıklamaPolitika

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
Etiketler İzzet Ulvi Yönter MHP Devlet Bahçeli Sertel Selim istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti!
Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!