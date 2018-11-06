MHP’den istifa edip CHP'ye geçti

Bir ay önce MHP’den istifa ettiğini belirten Karakurt 31 Mart yerel seçimde de CHP İl Genel Meclisi üyeliğine aday olduğunu söyledi. Eski CHP’li olan Hasan Karakurt yuvaya dönmüş oldu.

KARAKURT’A ROZETİNİ İL BAŞKANI İLKNUR ERKAN TAKTI

Cumhuriyet Halk Partisinin Şadırvan caddesindeki parti binasında gerçekleşen toplantıda Hasan Karakurt’a parti rozetini CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan taktı. Rozet takma töreninde CHP Bartın merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı, Kurucaşile CHP’li eski belediye başkanı Hüseyin Sevim ile partililer hazır bulundu.

CHP’NİN İL GENEL MECLİS ÜYESİ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

CHP İl Başkanı Hatice İlknur Erkan yaptığı konuşmada; “MHP’den istifa ederek CHP’ye katılan Kurucaşile İl Genel Meclis Üyesi Karakurt’a Partimiz adına çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz. İnşallah yerel seçimlerde hep beraber el ele vererek başarıyı yakalayacağız.” ifadelerini kullandı Hasan Karakurt’un CHP’ye geçmesiyle CHP’li Amasra İl genel meclis üyesi Orhan Çaça ile birlikte İl genel meclis üyesi sayısı 2’ye yükseldi. MHP’nin ise il genel meclis 1 eksilerek 3’ten 2’ye düştü.