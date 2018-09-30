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  4. 30 Eylül 2018 15:41

MHP'den ittifak hamlesi !

MHP yönetimi, ittifak görüşmeleri için Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz'ı resmen görevlendirdi.

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