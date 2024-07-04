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MHP'den İYİ Parti'ye geçmişti, istifa etti

MHP'den İYİ Parti'ye geçmişti, istifa etti
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MHP'den İYİ Parti'ye geçen Halil Aydoğdu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'den belediye başkanı olduğu 2017 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Halil Aydoğdu oradan da istifa ettiğini duyurdu. Halil Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuş, seçimi kaybetmişti.

"Partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı"

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan Halil Aydoğdu, istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Aydoğdu, "Kurulduğu günden itibaren, Milletimize büyük umut olan partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz, bizimle birlikte olmaktan çekinmeyen cesur yürekli dava arkadaşlarıma, bizlere destek olan seçmenlerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum" dedi.

İHA

Etiketler iyi parti MHP halil aydoğdu
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