MHP'den Meral Akşener'e ağır benzetme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına verdiği cevabı eleştirdi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında, "Twitter fenomeni küçük ortak" benzetmesi yaptığı Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılarını da şöyle yorumladı: "Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, 'Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum' diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış? Onu söylesin."

Akşener şöyle devam etti: "Merak ediyorlarmış, İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net."

MHP'DEN AĞIR YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaparak, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e şöyle karşılık verdi:

"Akşener kelebek rüyasından ve evden kaçan kız triplerinden uyandığında görecektir ki MHP, Türkiye gerçeklerinin tam merkezindedir. MHP; ekonomiden dış politikaya, hukuktan millî güvenliğe, adaletten toplumsal barışa kadar Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan bir partidir."

Yalçın, Akşener'in ülke gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir 'hayal aleminde uyuduğunu' iddia ederek; "Uyandırılmak istenince fazlasıyla agresif ve haşin bir tutum takınmaktadır" dedi.

'FOSFORLU CEVRİYELİK TASLIYOR'

Akşener'i 'İYİ Parti Müdiresi' olarak nitelendiren Yalçın, "Sırf politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için İP (İYİ Parti) Müdiresinin diline doladığı kelimelere ve takındığı mağrur üsluba bir bakın; ne ağzına, ne de kalıbına yakışmaktadır.

İP Müdiresi, 'Fosforlu Cevriye'lik taslayan banal bir dille MHP için 'tatava' yapmaktan bahsederken; aslında politikada ne kadar yavan, ham, oturmamış, tatavacı ve olgunlaşmamış bir figür olduğunu ispatlamaktadır" dedi.

'KAHVALTIDA ZIKKIMLANMA ÖZLEMİ'

Yalçın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ise 'kravatlı terörist' olarak nitelendirerek, "Bu durum karşısında İP Müdiresi Meral Akşener’e soruyoruz: Zillet ittifakı dayanışma içinde iktidar olma kararını hangi sabah kahvaltısında, kimlerin katılımıyla ve nerede almıştır?

Akşener’in, siyasi PKK acentesi HDP’nin eski eş genel başkanı ve kravatlı terörist Selahattin Demirtaş’la kahvaltıda zıkkımlanma özlemi; Mithat Sancar, Pervin Buldan ve mekaplı kuyrukları tarafından kırsalda verilen bir ziyafette mi giderilmiştir?" dedi.