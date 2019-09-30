MHP'den Nagehan Alçı için olay sözler: ''Ne idüğü belirsiz...''

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Seni gidi hınzır seni! Ya Nagehan Alçı ’ya ne demeli? Bu ne idüğü belirsiz hanımı millî menfaatlere raptetmeye alçı değil, çimento bile yetmiyor. O kadar cıvıyor ki her kaba giriyor, her kalıba uyuyor. Nagehan Hanımcağız, PKK’lıların telef olmasına dayanamamış olacak ki devleti katil olarak tanımlıyor, Türkiye’nin varlık ve egemenlik refleksini yargılayarak çapını da boyunu da aşan laflar ediyor.” ifadelerini kullandı.

“CANAN KAFTANCIOĞLU’NU HEDEF ALDI”

Dil uzatmaya cüret ettiğin Ülkücülerin vatan sevgisi ve feraseti, senin gibi Marksist örgüt artıklarını cebinden çıkarır. Biz senin çirkin cemaziyyelevvelini, Marksist bölücü örgütlerle ihanet iltisakını iyi biliriz Canan Kaftancıoğlu! Sokak çeteleri kendini Ülkücü olarak tanımlamaz. Sokak çeteleri olsa olsa TKPML’ci, DHKP-C’ci, PKK’lı, hatta Gezi”ci olarak bilinirler. Senin destekçisi veya taraftarı olduğun bölücü örgüt mensupları, vatan hainlerinin ta kendisidir. Ülkücüler, senin gibi küresel çetelerin taşeronu, CIA’in kuryesi değillerdir; aksine milletin varlık azminin, egemenlik haklarının temsilcileridir.

Nagehan Alçı: ''Vatan kutsaldır ama devlet değil''

Nagehan Alçı'nın gergin anlarına reklam arası



