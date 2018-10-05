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  4. 05 Ekim 2018 11:35

MHP'den olay olacak Meral Akşener açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener'in evinin Ülkücüler tarafından basılmasıyla ilgili olarak MHP'den çok sert bir açıklama geldi.

MHP'den olay olacak Meral Akşener açıklaması
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Meral Akşener'in evinin basılmasına ilişkin "Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır." dedi.
 
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP'ye 'küçük ortak' benzetmesi yapan siyasi üslupsuz, öyle sanıyoruz ki işportaya düşen, 'yeni bir Genç Parti' rolüne soyunmuş olan partisini kurtarma peşindedir" dedi.

Büyükataman, "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır." dedi.

Meral Akşener'in evinin önünde gergin anlarMeral Akşener'in evinin önünde gergin anlar

 

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