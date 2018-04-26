MHP'den tartışma yaratacak istifa ! İYİ Parti'ye geçti

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken birbiri ardına siyasi hamleler de gelmeye devam ediyor.
CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından bir hamle de MHP içerisinden geldi.
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Bu istifayla MHP milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21'e çıktı.
Koçdemir’in adı MHP’den istifa edeceği ileri sürülen beş vekil arasında yer alıyordu.
16 Nisan referandumunda partisinin tavrını eleştirerek “Hayır” oyu vereceğini açıklayan Koçdemir, AKP iktidarını da “tiranlık” olarak nitelendirmişti.