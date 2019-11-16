MHP'den TBMM'de muhalefete sürpriz destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 200’den fazla soruyu not aldı, atanamayan öğretmen, Meslek Kanunu, 3600, sözleşmeli tazminat, engelli alımı üzerinde en çok durulan konular oldu.

MHP'nin, eğitim bütçesinde muhalefetin de dile getirdiği konulara destek vermesi dikkat çekti.

Hülya Karabağlı'nın haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili öğretmen atamalarına ilişkin bu komisyondan müjde verilmesini isterken, HDP bakanlığın tüm bu sorunların üstesinden gelebilmesinin yolunu açması için bakanlık bütçesinde artışı öngören teklifini sundu ancak teklif kabul edilmedi.

SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ataması yapılan fakat güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenlere ilişkin, "20 bin öğretmenin içinde bin kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 2020 yılı bütçeleri ibra edildi. Konuşmalardan bazıları şöyle:

MHP'DEN DESTEK

Mustafa Kalaycı, öğretmenlerin umutla beklediğini belirterek, "Atamayı bekleyen öğretmenlerimiz kadro bekliyor, 2020 atamaları ne olacak, onu bekliyor, Şubat ayında yapılacak atama sayısını bekliyor. Sizin bir açıklamanız oldu. “Bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazdım. Bana kalsa 60 bin az, 80 bin olsun derim.” Dediniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekliyoruz. Bunu, burada bu görüşmelerde netleştirelim. Güzel bir mesaj verelim. Yine, sözleşmeli öğretmenlerimiz kadro bekliyor. Artık, bu sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına yeniden son vermeliyiz." dedi.

İYİ PARTİLİ İSMAİL KONCUK: BAŞARMAK ZORUNDAYIZ

"Bir sayı telaffuz edilemiyor. 100 binin üzerinde bir öğretmen norm açığı olduğunu biliyoruz, bu Sayın Bakanın kendi ifadesidir ama bir öğretmen sayısı telaffuz edemiyoruz. Dün engelli öğretmenler geldi yanıma. Dün Genel Kurulda da ifade ettim, şu anda Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin engelli istihdam edebilir, kadro var, sistem öyle ama 1.200 engelli öğretmen adayı var, bunlar atanma bekliyor. Sayın Bakanım, burada şubat ayında dişe dokunur bir öğretmen ataması yapmalıyız ki ücretli öğretmenlik sistemini kaldıracağız iddianız var, yok edileceği iddiası var Sayın Bakanım. O iddianın evvelemirde gerçekleşmesinin tek yolu öğretmen istihdamını artırmaktır, bunu başaracağız, bunu başarmak zorundayız."

YILDIRIM KAYA: MHP 'EVET' DİYOR

"Öğretmenlerin sorunlarını bu Komisyonda önerelim, Genel Kurula Milliyetçi Hareket Partisi önergesini versin, öğretmen meslek kanunu, 3600 ek göstergesi, sözleşmeli öğretmenlerin kaldırılması, engelli öğretmenlerin göreve hemen başlatılması konusunu biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gerçekleştirelim. Bizim bu adımımızı sanırım Millî Eğitim Bakanlığı kadroları da, hem Bakanımız hem de kadrolarımız ayakta alkışlayacaktır. Gerçekten, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarınızı özellikle siz de üç dönem milletvekilliği yaptınız ve şu anda Millî Eğitim Bakanlığı sıralarında oturuyorsunuz, bence Adalet ve Kalkınma Partisinin de kurucususunuz. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi “Evet.” diyor, Cumhuriyet Halk Partisi “Evet.” diyor, Halkların Demokratik Partisi “Evet.” diyor; “Hayır.” diyeni lütfen hep beraber eleştirelim ve doğru bir noktaya getirelim diye düşünüyorum"

CHP'Lİ ALİ KEVEN: ÖĞRETMENLERİMİZ İNTİHARA SÜRÜKLENİYOR

"Sayın Bakanım, açtığınız okullarda öğretmenlerimizin asgari ücretlerle çalıştıklarını biliyor musunuz? Çünkü 2018’de 440 bin öğretmen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’na girdi, umudunu kesmiş öğretmenleri de eklerseniz 600 bine yakın atanmayan öğretmenin olduğu bir tablodan söz ediyoruz. Bu öğretmenleri ne zaman atayacaksınız, soruyorum. İnanın asgari ücretle çalıştıklarını söylediklerinde ben utanıyor, dinliyorum. Özel sektörde çalışan öğretmenler için tıpkı mühendisler gibi asgari bir ücret belirlenmesi için çalışma yapılmalıdır. Sayın Bakan, siz kolej sahiplerine milyonlar dağıtıyorsunuz ama onlar meslektaşlarımızı asgari ücretle çalıştırıyorlar. Öğretmenlerimiz ne yazık ki sömürü koşullarında intihara sürükleniyor."