MHP'den terörsüz Türkiye süreci için yeni hamle: ''Süresi uzatılsın!''

MHP, MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde kurulan raporu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin uzatılması için harekete geçti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Raporlama süreci hakkında değerlendirmede bulunan Yıldız, "Başka bir şey kalmadı zaten. Rapor teslim etmeyen partiler vardı. Onlar da elbet teslim eder ve değerlendirme yaparız. Sonra grubu olan partilerle bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır nihai rapor çıkarırız" ifadelerini kullandı.

Yıldız, komisyon süresi hakkındaki soruya ise, "Süre normal doluyor. Başkanlarla bir görüşelim bakalım uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" cevabını verdi.

