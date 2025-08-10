MHP'den ''Türkiyeli'' savunması: Tarihisel süreçli açıklama geldi

  1. Anasayfa
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiyeli' kelimesinin tarihsel sürecine değindi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiyeli” kelimesinin tarihsel sürecine değindi. Yıldız, bu ifadenin ilk kez 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda “tebâ” yerine vatandaşlığa terfi amacıyla kullanıldığını, ancak 1938 yılında “Türk” kelimesine dönüşerek tarih sahnesinden çekildiğini ifade etti.

Yıldız paylaşımında ayrıca, Muhâmat Kanunu ile bazı avukatların tasfiyeye tabi tutulduğunu ve avukatlık kurumunun yeniden düzenlendiğini belirtti. Tasfiyelerin, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Dönemi’nde ülke aleyhine çalışanlara yönelik olduğunu kaydetti.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir . Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir."

