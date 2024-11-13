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MHP'den yeni hamle: ''Bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi''

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MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı "TBMM'ye gelsin DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" çağrısı gündemdeki yerini korurken, MHP'nin yayınladığı ve "Bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi" ifadelerinin yer aldığı video gündeme bomba gibi düştü.

MHP’nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı bir video paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı 'vakit tamamdır söz konusu vatandır' başlıklı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Dün söylediğimiz gibi bugün de bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. ‘Hayır’larınız ‘Evet’leriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. İşte o zaman bilge bir akıl mangal gibi yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen 'ben söylemiştim' demezsin. Çünkü 'önce ülkem ve milletim' demişsindir. Değişmeyen prensipler ödünsüz ilkeler, tavizsiz dik duruşla geri dönülmez sevdaların varsa hayatta vazgeçilmez yeminlerin de olmalı. Ülkücülük kendinden, benliğinden vazgeçmekse eğer varlığın Türk varlığına armağan olmalı." (İHA)

Etiketler Devlet Bahçeli MHP vakit tamamdır söz konusu vatandır video
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