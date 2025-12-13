MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?''

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Oturumu yöneten MHP’li Celal Adan, AK Partili Leyla Şahin Usta’nın uyarılara rağmen yerinden kalkmasına tepki gösterdi. Adan, ''Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz, kimi döveceksiniz? Böyle bir şey olur mu?'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifleri görüşmeleri devam ediyor. Gençlik ve Spor ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile ilgili kurumların bütçeleri görüşmelerinde DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın konuşma yaptı. Her iki milletvekili de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençleri ip çekme oyunu oynarken tasvir eden bir karikatür ile kürsüde konuşma yaptı.



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Burası Parlamento, burası milletin kürsüsü; burada konuşulur, burada yüksek sesle de konuşulur, vurgulu da konuşulur, gerektiğinde buraya İç Tüzük'ümüze göre Genel Kurulun huzurunu bozmayacak materyal de getirilir. Ben bunu size hatırlatmaktan imtina ederim, utanırım ama hatırlatmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.



AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis kürsüsüne karikatür getirmenin iç tüzüke aykırı olduğunu söyleyerek, kendisinin ne konuşacağının CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in belirleyemeyeceğini ifade etti. Usta, CHP sıralarına yöneldiğinde ise diğer milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

CELAL ADAN'DAN TEPKİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum ben, Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum.

Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok.

"KİMİ DÖVECEKSİNİZ"

Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz.

Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi milletvekili, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis. O şuurla ben Meclis'i yönetiyorum.

Bizi niye uyardınız onu anlayamadım. Kürsü konuşması yaptıktan sonra söz istersiniz, ben söz veririm size. Herkese de veriyorum ayrıca.

Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı? Hayatta yapamam onu ya. Ona gücüm yetmez ayrıca. Bu saygıyla yönettiğimiz Meclis'te siz bizi uyarıyorsunuz ya çok üzüldüm."