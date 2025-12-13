  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?''

MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?''

Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Oturumu yöneten MHP’li Celal Adan, AK Partili Leyla Şahin Usta’nın uyarılara rağmen yerinden kalkmasına tepki gösterdi. Adan, ''Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz, kimi döveceksiniz? Böyle bir şey olur mu?'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifleri görüşmeleri devam ediyor. Gençlik ve Spor ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile ilgili kurumların bütçeleri görüşmelerinde DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın konuşma yaptı. Her iki milletvekili de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençleri ip çekme oyunu oynarken tasvir eden bir karikatür ile kürsüde konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Burası Parlamento, burası milletin kürsüsü; burada konuşulur, burada yüksek sesle de konuşulur, vurgulu da konuşulur, gerektiğinde buraya İç Tüzük'ümüze göre Genel Kurulun huzurunu bozmayacak materyal de getirilir. Ben bunu size hatırlatmaktan imtina ederim, utanırım ama hatırlatmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis kürsüsüne karikatür getirmenin iç tüzüke aykırı olduğunu söyleyerek, kendisinin ne konuşacağının CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in belirleyemeyeceğini ifade etti. Usta, CHP sıralarına yöneldiğinde ise diğer milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

CELAL ADAN'DAN TEPKİ 

TBMM Başkanvekili Celal Adan şöyle konuştu:
"Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum ben, Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum. 

Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok.

"KİMİ DÖVECEKSİNİZ"

Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz.

Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi milletvekili, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis. O şuurla ben Meclis'i yönetiyorum.

Bizi niye uyardınız onu anlayamadım. Kürsü konuşması yaptıktan sonra söz istersiniz, ben söz veririm size. Herkese de veriyorum ayrıca.

Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı? Hayatta yapamam onu ya. Ona gücüm yetmez ayrıca. Bu saygıyla yönettiğimiz Meclis'te siz bizi uyarıyorsunuz ya çok üzüldüm."

text-ad
Etiketler TBMM bütçe görüşmeleri meclis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık'' Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık'' Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı Ukrayna'da limana saldırı: Türk gemisi isabet aldı! Ukrayna'da limana saldırı: Türk gemisi isabet aldı! ''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti ''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler
5 il için sarı alarm verildi: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! 5 il için sarı alarm verildi: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Kariyerini bırakıp hayali olan çiftçiliğe adım attı: Gramı 700 TL'den satılıyor Kariyerini bırakıp hayali olan çiftçiliğe adım attı: Gramı 700 TL'den satılıyor Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Gizli bölmeli, zil sistemli ''fuhuş'' salonlarına polis baskını Gizli bölmeli, zil sistemli ''fuhuş'' salonlarına polis baskını Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet AB'den Rusya'ya 210 milyar avroluk darbe! AB'den Rusya'ya 210 milyar avroluk darbe! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!