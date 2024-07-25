MHP'li Akçay ile İYİ Parti'li Türkoğlu TBMM'de birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda, vergi kanun teklifinin görüşmelerinde İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirileri sonrasında AK Partili ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterirken. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu arasında arbede yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında MHP'li ve İYİ Parti'li vekiller arasında kavga çıktı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu arasında arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'u kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yedinci madde üzerindeki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, partisinin önergesi üzeri konuştu.

Türkoğlu, "Milletin ümüğüne adeta sazan sarmalı yönetimiyle çöktüğünüz için bugünlerde ilahi adalet sizi adeta tokat manyağına çevirdi. İkide bir tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalıyorsunuz. İlahi adalet önce nas var nas deyip sonra dünyanın faiz rekoru kıran iki ülkesinden biri olmanın sahibi yaptı sizi... İlahi adalet 'hırsız' dediğinize hazineyi, 'zürriyetsiz' dediğinize ittifakı teslim etmeniz. 'Aptal olma' diyerek skandal bir mektupla tehdit edene de bin yıllık Türk devletinin onurunu çiğnetmenizdir. En kötüsü de gerçek adalete rahmet okutan firavunun adaletsizliğinden medet ummaya mahkum edilmenizdir" diye konuştu.

Selçuk Türkoğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkoğlu, AK Parti sıralarına dönerek önergenin reddedilmesine ilişkin, "Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

ARBEDE YAŞANDI

Türkoğlu yerine geçtiği sırada, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile arasında tartışma yaşandı.başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri ve iktidar milletvekilleri arbedeyi ayırmaya çalıştı. Türkoğlu bazı milletvekilleri tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı.

Aranın ardından Türkoğlu Genel Kurul'a girdi, MHP'li Akçay arasında tekrar tartışma yaşandı. Bazı MHP'li milletvekillerinin Türkoğlu'nun üzerine yürüdüğü görülürken, Türkoğlu, araya giren milletvekilleri tarafından Genel Kurul'dan çıkarıldı.

Genel Kurul bu sırada çalışmasına başlayamadı. Bekir Bozdağ, Türkoğlu’na içtüzük gereği sükuneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle "uyarma cezası" verdi. Bozdağ, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurul'da görüşülen vergi kanun teklifinin 7 maddesi kabul edildi.