MHP'li başkan iktidara isyan etti: Vicdanlar rahat mı ?

Giresun’un Yağlıdere İlçesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçesine itfaiye aracı almak için 11 kez Ankara’ya gitti ama eli boş döndü. Yağlıdere'de çıkan bir yangında 2 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından Başkan İbaş, "Her şeye para bulundu,17 bin nüfuslu ilçemizde bir itfaiyeye para bulunamadı. Vicdanlar rahat mı?" sözleriyle isyan etti.

Görevi 31 Mart'ta AK Parti'den 13 milyon lira borçla devralan Giresun'un Yağlıdere İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçesine itfaiye aracı almak için 11 kez Ankara'ya gidip, iktidardan yardım istedi. Her defasında eli boş döndü.

Son olarak da, ilçede çıkan bir yangında baba ile oğlu hayatını kaybetti.

İSYAN ETTİ!

Başkan İbaş da isyan bayrağı çekti ve “Ankara'da yalvardım, çalmadık kapı bırakmadım ama bir araç alamadım. İtfaiye aracımız olsa o canları kurban vermezdik” dedi. İbaş, tüm çabalarına rağmen ilçeye bir itfaiye aracı getirtemediğini vurgulayarak, ‘'Maalesef o itfaiye aracı lazım oldu ve Fındıcak mahallesinde çıkan yangında 2 canımız gitti” diye trajik isyanını dile getirdi.

İbaş'ın sözünü ettiği olayda, yıldırım isabet eden tek katlı bir evde çıkan yangında Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil (60) hayatını kaybetmişti. İtfaiye aracı olamadığı için de yangına müdahale edilememişti.

“VİCDANINIZ RAHAT MI?”

MHP'li Belediye Başkanı Yaşar İbaş bu olay sonrası sosyal medyadan isyanını şöyle dile getirdi: “Tam 11 kez Ankara’ya gittim, rica ettim, bazen yalvardım, çalmadık kapı bırakmadım. İtfaiyesizlikten giden bir canın vebalini kimse ödeyemez dedim. Her şeye para bulundu,17 bin nüfuslu ilçemizde bir itfaiyeye para bulunamadı… Maalesef o itfaiye bugün lazım oldu ve sınır köyü Fındıcak mahallesinde çıkan yangında 2 canımız gitti… Vicdanlar rahat mı? Ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun…”

“PARTİLİ BAŞKAN MI OLMAK GEREK”

İbaş'ın bu isyana bazı takipçileri de ‘' Bunca savurganlığın yanında bir itfaiye aracına para bulunamamış gerçekten esef verici, can yakıcı/ Bunlar halkın ihtiyacına değil kendi ceplerinin yancılarının ihtiyaçlarına para aktarma derdinde/ Devlet nerede? Bir itfaiye aracı için 17 bin nüfuslu ilçemize yardımcı olmayanlar vicdanlarda hüküm giydiler. İlle AK Parti’li, başka bir deyişle Partili Belediye Başkanı mı olmak gerek ?” diyerek destek verdi.