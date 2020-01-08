MHP'li başkan istifa etti !

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar istifa etti.

Aydın'da 2015 yılından beri görevde olan MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi.

Bayraktar yaptığı açıklamada, istifa sebebini işlerinin yoğunluğuna bağladı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle 24 Ocak 2015 den bu yana,1818 gündür aralıksız olarak sürdürdüğüm MHP Kuşadası İlçe Başkanlığı görevim işlerimin yoğunluğu sebebiyle noter kanalıyla verdiğim istifayla sona ermiştir. Bu uzun süre zarfında desteğini benden esirgemeyen kıymetli eşime, çocuklarıma, fedakar anne ve babama teşekkürü borç bilirim."