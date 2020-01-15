MHP'li başkanın skandal paylaşımı için karar verildi

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabında, "Allahu Teala'nın 'örtünün vücut hatlarınız belli olmasın' emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da 'Tokyo'ya gidiyoruz' diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" mesajını paylaştı. Şahin, tepkiler üzerine de mesajını kaldırdı.



BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında, Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

İSTİFASI İSTENDİ

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

‘KABUL EDEMEYİZ’

Şahin gazetecilerin soruları karşısında ise “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram” açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ DE KUTLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında dün yaptığı konuşmada “Hafta sonunda yapılan Avrupa Kıta Elemeleri Voleybol Final Maçında Almanya’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları’nı, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

MHP'li başkandan 'Filenin Sultanları' için skandal paylaşım