MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Güncelleme:

MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekin, bağımsız olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP'den istifa ettiğini açıkladı. 

Ekinci istifa gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" sözleri ile duyurdu.

Başkan Ekinci'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum.

Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim."

MHP'Lİ DURMAZ: "PARTİ İLKE VE POLİTİKALARIMIZLA BAĞDAŞMAYAN..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” açıklamasını yaptı.

