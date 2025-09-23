MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

  1. Anasayfa
MHP'li Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Buna karşılık MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ekinci'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.

Yozgat Sorgun'un Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci partisi MHP'den istifa etti. Ekinci istifa gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" sözleri ile duyurdu.

Mustafa Erkut Ekinci'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum.

Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla"

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, X hesabından yaptığı açıklamada, Ekinci'nin parti belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü belirtti.

Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" dedi.

