MHP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret yağmuru

MHP’li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı belediyeyi eleştiren gazetecilere yönelik sosyal medya hesabından hakaret dolu bir açıklama yaptı. Aynacı, gazeteciler için demediğini bırakmadı...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Derviş Aynacı yerel gazetecilere yönelik hakaret dolu açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti.

Bolvadin'de görev yapan yerel gazetecileri hedef alan Aynacı "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Aynacı sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Memleket düşmanı çok tabii ki biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar. Bu fotoğraf önceden çekilmiş ve sanki bugünmüş gibi algı operasyonu yapmaya çalışan memleket düşmanı ve onun itleri.

Lütfen bu tarz yalan haberlere itibar etmeyin ve memleketimizin gelişmesinden rahatsız olanlara fırsat vermeyelim. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok.Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıda sırıda çarşıda gezerler.

Biz bunların ne kadar ONUR’suz olduğunu biliyoruz zamanı gelince gerekenide yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz Evvelallah.

Bizi durduramayacaksınız vede Bolvadin’imizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaktan yıldıramazsınız.”