MHP'li Celal Adan'dan AK Partililere fırça: ''Burası sokak mı? Terbiyeli ol''

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'da yaşanan gerginliğe müdahale etti. Adan, AK Parti sıralarına dönerek ''Laf atmak yok. Nereye bağırıyorsunuz gelin konuşun burada. Burası sokak mı? Terbiyeli ol'' dedi.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de İstanbul'daki deprem riskine ilişkin çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vaatlerini yerine getirmek için yetersiz ve duyarsız kaldığını savundu.

Çelik'in konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı.

“SOKAK MI BURASI? TERBİYELİ OL”

Tartışmaya müdahale eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Ne bağırıyorsunuz siz ya? Nereye bağıyorsunuz gelin konuşun burada. Burası sokak mı? Terbiyeli ol" dedi.

Adan, "Değerli milletvekilleri bir huzursuzluk yanlış anlaşılma varsa oradan buraya bağırmak ayıp. Bu bağırmayı kim yaparsa yapsın bizim gruptan da yapılırsa müdahale ediyorum. Bağırmak ayıp şurada 3 metre yürüyün bir çay için dışarıda anlaşılmayan bir konuyu çözün. Bağırarak ne yapacaksın? Meclis'in çalışmalarını bu tip basit işlerle oyalamak yakışmıyor" şeklinde konuştu.