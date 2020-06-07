MHP'li Cemal Enginyurt: ''Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var''

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 18-25 yaş arasındaki gençlerde AK Parti düşmanlığı olduğunu söyledi ve iktidar partisine uyarılarda bulundu.

AK Parti'li siyasetçilerin evlatlarının AK Parti'li olduklarını söylemeye çekindiklerini savunan Enginyurt, MHP'li çocukların böyle bir sorununun olmadığını, başlarının dik gezdiğini söyledi.

Enginyurt, şöyle konuştu:

"AK Parti'Lİ ARKADAŞLARIM ALINMASIN AMA..."



"Benim çocuklarım benim partimle gurur duyuyor. Yeni nesil gençlikte, bunu Cumhur İttifakı eksenin söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız da alınmasın ben onları çok seviyorum. Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah. Dikkate alırlar umarım. 18 -25 yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var bunu çözümlemeleri gerekiyor.

AK Parti düşmanlığı, AK Partili bir siyasetçinin evladı için AK Partili olduğunu söylerken bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyor."